Parc du Château: um resort como nenhum outro

6 metros é a altura em que a futura estação aérea do Parc du Château em Morsang-sur-Orge culminará. Um verdadeiro feito técnico, será a única estação elevada da rota, que estará parcialmente posicionada na ponte sobre a RD77.

Vindo de Épinay-sur-Orge, o bonde T12 seguirá ao longo do Parc du Séminaire e acessará a ponte RD77 e a estação por meio de rampas, que estão em construção desde 2018.

A futura estação Parc du Château será um grande ativo para a cidade, que atualmente é atendida apenas por ônibus urbanos ou pelo RER C em Savigny-sur-Orge. A estação de bonde T12, portanto, contribuirá para a revitalização do território e facilitará consideravelmente o deslocamento para moradores locais, bem como para estudantes das escolas Charles-Péguy e Monge, por exemplo.

E o trabalho em tudo isso?

A ponte RD77 está em construção desde 24 de agosto até o final de outubro. Fundido no local, ele consistirá em 26 vigas metálicas pesando quase 4 toneladas cada.

Uma vez concluída a construção, será conectado às rampas e então seu equipamento poderá começar com a instalação dos trilhos do bonde T12, em especial.

Trabalhos preparatórios para a construção da estação elevada estão em andamento há vários meses. Em algumas semanas, o concreto da estrutura será realizado e dará lugar a vários meses de obras de infraestrutura.