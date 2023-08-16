6,5 quilômetros de ciclovias e ciclovias para pedestres

Além de melhorar as condições de mobilidade na região de Essonne, o bonde T12 visa promover a mobilidade suave e, em especial, o uso de bicicletas.

Na rede urbana, faixas suaves dedicadas a pedestres e ciclistas são construídas sempre que possível, ou seja, onde o espaço necessário é suficiente e onde as condições de segurança são atendidas.

No final, nada menos que 6,5 quilômetros de ciclovias para pedestres foram desenvolvidos, com rotas contínuas entre Viry-Chatillon e Évry-Courcouronnes e a criação de uma nova ligação entre o distrito de Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) e o cruzamento da RD257 em Épinay-sur-Orge.

Ao longo do bonde, será possível viajar de bicicleta ou a pé com total segurança.

Além disso, para promover a intermodalidade, também estão planejadas instalações para permitir a transição entre os diferentes tipos de transporte: em cada estação, serão instalados equipamentos para recepção de bicicletas. Em Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon (estação Amédée Gordini), o empreendimento será concluído por armários seguros para bicicletas. No total, nada menos que 250 vagas para bicicletas foram criadas.

Descubra as ciclovias e caminhos para pedestres em fotos!