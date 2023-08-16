70 pessoas mobilizadas para os julgamentos

70 pessoas trabalham nos testes dinâmicos do seu bonde T12 no auge dos testes.

Desde o início do ano, seu futuro bonde T12 entrou em uma nova fase com o início dos testes dinâmicos. O trabalho na rede ferroviária começou e continuará na rede urbana a partir de 24 de abril.

Para garantir essa etapa decisiva antes da entrada em serviço do bonde, uma equipe inteira está presente diariamente para apoiar esses testes. Essa área é dividida entre SNCF para a rede ferroviária, Île-de-France Mobilité para a rede urbana e Transkéo para a operação da linha.

Na rede ferroviária, cerca de vinte pessoas realizam testes diários, sob a gestão de projetos da SNCF, responsável pelo trabalho entre as estações Massy – Palaiseau e Petit Vaux. Outras vinte pessoas, sob a autoridade da Île-de-France Mobilités (co-proprietária do projeto), estão realizando os testes de Epinay-sur-Orge até Evry-Courcouronnes.

Diferentes profissões compõem essas duas equipes, como coordenadores de condutores, engenheiros, testadores responsáveis pela sinalização ou pela tração elétrica.

Quanto à oficina-garagem e operação da linha, uma equipe de quase 30 pessoas está nos comandos, no auge dos testes, composta por maquinistas e supervisores dos trens em circulação. Entre eles, também estão técnicos que garantem a conformidade dos trens para que não causem problemas de segurança para pessoas ou propriedades.

Todos esses profissionais, com diversas funções, se complementam e coordenam para garantir que o bonde T12 circule na rede ferroviária e urbana sem dificuldades.

A partir de 24 de abril, você poderá assistir ao seu bonde T12 circulando por toda a linha.