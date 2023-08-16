700 árvores plantadas ao longo dos trilhos do bonde
Publicado em
O bonde T12 tem como objetivo atender a região enquanto a aprimora.
Esse aprimoramento envolve o projeto de paisagismo.
Assim, após a instalação dos trilhos na rede urbana de bondes, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, a fase de paisagismo pôde começar.
Possui vários objetivos:
- Plantando nada menos que 700 árvores ao longo dos trilhos
- Instale vegetação na plataforma do bonde sempre que possível. Sedum, uma planta que requer pouca manutenção e rega, é usada em áreas inacessíveis para pedestres, enquanto grama é usada no restante da plataforma.
- Decore os arredores do bonde e dos caminhos para ciclovias com flores e arbustos para plantio
- Suavizando a paisagem e criando uma continuidade vegetal e paisagística ao longo do bonde
- Oferecer aos usuários novos caminhos mais agradáveis.
Para atender a esses critérios, 120 espécies de plantas foram selecionadas de acordo com critérios específicos: sua adaptação ao clima, sua origem próxima ao local, sua robustez, sua aparência e também sua manutenção. Entre eles, o bordo de campo, o plátano, o gafanho-de-mel, o carvalho, o salgueiro, o amieiro e a bétula.
Paisagismo em algumas figuras:
- Cerca de 700 árvores plantadas
- 50 espécies de árvores
- 120 espécies diferentes de plantas
- Mais de 50.000 m² de trilhos ferroviários verdes