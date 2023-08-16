Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

700 árvores plantadas ao longo dos trilhos do bonde

Publicado em

O bonde T12 tem como objetivo atender a região enquanto a aprimora.

Esse aprimoramento envolve o projeto de paisagismo.

Assim, após a instalação dos trilhos na rede urbana de bondes, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, a fase de paisagismo pôde começar.

Possui vários objetivos:

  • Plantando nada menos que 700 árvores ao longo dos trilhos
  • Instale vegetação na plataforma do bonde sempre que possível. Sedum, uma planta que requer pouca manutenção e rega, é usada em áreas inacessíveis para pedestres, enquanto grama é usada no restante da plataforma.
  • Decore os arredores do bonde e dos caminhos para ciclovias com flores e arbustos para plantio
  • Suavizando a paisagem e criando uma continuidade vegetal e paisagística ao longo do bonde
  • Oferecer aos usuários novos caminhos mais agradáveis.

Para atender a esses critérios, 120 espécies de plantas foram selecionadas de acordo com critérios específicos: sua adaptação ao clima, sua origem próxima ao local, sua robustez, sua aparência e também sua manutenção. Entre eles, o bordo de campo, o plátano, o gafanho-de-mel, o carvalho, o salgueiro, o amieiro e a bétula.

Paisagismo em algumas figuras:

  • Cerca de 700 árvores plantadas
  • 50 espécies de árvores
  • 120 espécies diferentes de plantas
  • Mais de 50.000 m² de trilhos ferroviários verdes
Estradas verdes na rue de la Grande Borne em Viry-Chatillon
Árvores plantadas na rue de la Grande Borne, em Viry-Chatillon
Superfície vegetal da pista vista de perto
Estradas verdes e árvores plantadas na Avenida Joliot Curie em Ris-Orangis
Árvores plantadas na Avenue Delouvrier, em Évry-Courcouronnes
Espécies de plantas plantadas perto da estação Ferme Neuve em Grigny
Pavimentação da via próxima à estação Ferme Neuve em Grigny