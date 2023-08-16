Você gostaria de mostrar seu senso artístico com o bonde T12?
Na ocasião dos testes dinâmicos, nossas equipes convidam você a participar da nossa próxima exposição, revelando suas mais belas fotografias dos trens em circulação!
O conceito?
–> Imortalizar o bonde T12 durante seus testes dinâmicos,
–> Não hesite em deixar sua imaginação correr solta encenando o bonde com criações originais!
As fotografias mais bonitas serão publicadas na página do Facebook e exibidas no evento inaugural do seu bonde T12.
Envie suas fotos para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]