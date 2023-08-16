Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Cuidado, o bonde está na fase de testes!

Publicado em

Por ocasião do início dos testes dinâmicos na rede ferroviária, envolvendo a circulação de trens, convidamos você a ter cuidado.

De fato, a circulação dos trens exigirá maior vigilância, especialmente para usuários próximos às plataformas RER C.

Há algumas instruções para sua segurança:

  • O trem-bonde não é muito barulhento. Esteja ainda mais atento às plataformas das estações RER C,
  • Para sua segurança, é proibido embarcar em um dos trens de teste.