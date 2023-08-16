Cuidado, o bonde está na fase de testes!
Por ocasião do início dos testes dinâmicos na rede ferroviária, envolvendo a circulação de trens, convidamos você a ter cuidado.
De fato, a circulação dos trens exigirá maior vigilância, especialmente para usuários próximos às plataformas RER C.
Há algumas instruções para sua segurança:
- O trem-bonde não é muito barulhento. Esteja ainda mais atento às plataformas das estações RER C,
- Para sua segurança, é proibido embarcar em um dos trens de teste.