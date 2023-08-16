É a vez da rede urbana receber em breve os trens de teste

A partir de maio, os testes dinâmicos continuarão na rede urbana entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes.

Esta é uma oportunidade para abrir uma nova página nos testes, com a introdução dos trens de bonde-trem T12 na rede urbana.

Pela primeira vez, os moradores locais poderão ver os trens em movimento nas 11 cidades da linha. Além de garantir o movimento dos trens, o objetivo desses testes é verificar a operação dos equipamentos durante a passagem do bonde-trem: fornecimento de energia, sistema de freios e operação dos cruzamentos e sinalização luminosa, etc.

Os testes também permitem que todos se familiarizem com o bonde T12. Pedestres, ciclistas, motoristas: todos terão que estar atentos ao se aproximar do bonde, especialmente nas travessias.

De fato, na parte urbana, de Épinay-sur-Orge a Évry-Courcouronnes, o bonde T12 está integrado ao coração da cidade. A frequência e a velocidade dos trens aumentarão gradualmente. Por isso, é necessário ter cautela em torno de estradas e cruzamentos. É essencial respeitar o código rodoviário e prestar atenção às luzes e placas instaladas, especialmente ao cruzar a plataforma. O bonde-trem sempre tem prioridade. Para a segurança de todos, tome cuidado!