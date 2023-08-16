Em Epinay sur Orge, as obras de interconexão entre a estação de bonde e trem T12 e a estação RER C começaram

Para melhorar a conexão com o futuro intercâmbio multimodal T12, a SNCF iniciou grandes trabalhos para adaptar as plataformas da estação RER C.

Em termos concretos, a plataforma na direção de Brétigny será estendida em cem metros e a na direção de Paris será alargada em alguns metros. Além disso, serão criados dois novos acessos com elevadores e escadas.

O trabalho atualmente realizado é preparatório: consiste em reforçar os aterros ferroviários inserindo microestacas no solo de cada lado da linha e consolidando a ponte ferroviária sobre a Rue de Corbeil.