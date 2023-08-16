Em Savigny-sur-Orge, a rede ferroviária dá lugar à inserção do bonde T12

Após trabalhos preparatórios realizados em fevereiro de 2020 no nível da Rue des Rossays, a "deslocação" das ruas da Grande Ceinture foi realizada em outubro de 2020. Consistia em deslocar, sem desmontagem prévia, de um dos dois trilhos do RER C, tornando possível liberar o espaço necessário para a construção da plataforma do bonde T12 na rua.

Para realizar essa operação, a plataforma ferroviária foi alargada graças ao espaço existente entre as duas linhas da SNCF. Uma vez liberado espaço suficiente, um novo trilho foi instalado e conectado em cada extremidade do trilho existente.

Em seguida, novos postes de catenária foram instalados e o fio de contato foi transferido para esses novos suportes. As antigas instalações foram então removidas.