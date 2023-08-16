Nos bastidores do bonde T12

No coração da oficina-garagem do bonde T12, em Massy – Palaiseau, há um posto de comando.

Assim que o bonde T12 for colocado em serviço, os agentes do posto de comando centralizado entrarão em ação para garantir o bom funcionamento do bonde todos os dias. A supervisão e gestão da linha serão realizadas diariamente.

Com base na oficina-garagem da linha, em Massy – Palaiseau, ela operará 24 horas por dia, 7 dias por semana. Responsável pela gestão e regulamentação do tráfego, assistência aos motoristas, segurança e informações para os passageiros, gestão de incidentes: realizará tarefas tão diversas quanto essenciais.

A operação do posto de comando será realizada por uma dúzia de pessoas: despachantes do bonde T12, agentes dedicados à informação dos passageiros, operadores de segurança e um supervisor.

Você sabia?

Além das questões de supervisão essenciais para a circulação do bonde T12 na cidade, ele cumpre regras específicas do Código Rodoviário. Quando a luz vermelha pisca nos cruzamentos com faixas para carros, o bonde tem prioridade. O mesmo se aplica quando o sinal de PARE pisca nas passagens de pedestres.