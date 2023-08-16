Na rede ferroviária, o trabalho está avançando!

No início de dezembro de 2020, começaram as obras preparatórias para a construção do futuro viaduto subterrâneo na estação Petit-Vaux. Inicialmente, os cabos das redes elétricas estavam posicionados em posições altas para não obstruir o trabalho que viria.

O trabalho continuará em janeiro de 2021 com a construção dos poços de elevador que vão equipar a estação e que farão do bonde T12 um bonde 100% acessível!

Eventualmente, os habitantes do sul de Savigny-sur-Orge e do norte de Épinay-sur-Orge terão acesso ao bonde T12 graças a essa estação.

Será criado um túnel subterrâneo para pedestres. Os acessos existentes ao resort não serão modificados, um novo acesso será criado ao lado do Sentier de l'Yvette, no nível do estacionamento.