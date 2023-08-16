O trabalho está em andamento em Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge

Com suas inúmeras estruturas de engenharia, o projeto do bonde T12 exige a implementação de obras técnicas e complexas. Em maio, feitos técnicos reais foram alcançados em Épinay-sur-Orge e Savigny-sur-Orge para preparar a chegada do futuro bonde T12. Ao sul do futuro polo multimodal de Épinay-sur-Orge, a segunda ponte ferroviária do projeto foi demolida em apenas 72 horas e, na rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge, o aterro foi preparado para acomodar as futuras estruturas do bonde T12. Île-de-France Mobilités e SNCF, co-proprietárias deste projeto de grande escala, uniram esse trabalho durante os fins de semana da parada do RER C para limitar o impacto sobre os moradores locais. Um olhar para trás sobre essas obras emblemáticas em imagens.

O deslizamento da ponte ferroviária permitindo a criação de uma passagem sob os trilhos C do RER: uma operação excepcional contra o relógio

Ao sul do polo multimodal de Épinay-sur-Orge, a SNCF está criando uma ponte ferroviária que permitirá que o bonde T12 passe sob os trilhos do RER C.

Desde 2019, a estrutura da ponte ferroviária está em construção no estacionamento da estação RER. O deslizamento da ponte ferroviária ocorreu entre quinta-feira, 21 e sábado, 23 de maio, durante uma interrupção do tráfego ferroviário. Em apenas 3 dias, essa operação de "perfuração" possibilitou desmontar os trilhos do RER C, escavar e escavar o aterro, empurrar a ponte ferroviária até seu local final e reinstalar os trilhos antes que o RER fosse colocado novamente em serviço.

A plataforma do bonde T12, assim como caminhos para pedestres e ciclistas, serão então construídos sob os trilhos do RER.

O deslizamento de uma ponte ferroviária é um verdadeiro desafio técnico, assumido duas vezes pelo projeto do bonde T12. De fato, uma primeira ponte ferroviária foi construída no verão de 2019 em Massy, no nível da futura estação Massy Europe. Sob os trilhos do futuro bonde T12, uma faixa de tráfego e uma calçada permitirão que motoristas, pedestres e bicicletas cheguem rápida e com segurança ao distrito Massy-Atlantis e ao seu centro comercial, ou ao do Massy Europe, no centro do qual está sendo desenvolvido o projeto ZAC de la Bonde.