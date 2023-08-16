Explore os bastidores da oficina-garagem
Publicado em
Um edifício de 45.000m² composto por inúmeros espaços dedicados à manutenção, armazenamento e limpeza de bondes e trens, a oficina-garagem é um elemento essencial do bonde T12.
Esse equipamento essencial para o bonde T12 adota uma abordagem ambiental forte.
Para alcançar isso, muitos meios são implementados, incluindo:
- O veragrecimento de espaços e telhados
- Preservação das espécies presentes no local (oróbrânquios)
- Paisagismo de alta qualidade
- A recuperação da água da chuva e da água da limpeza dos trilhos
- O revestimento de madeira da produção francesa
- Instalação de painéis solares
- A busca por conforto acústico e visual
- Instalação de uma unidade de tratamento de ar
Todas essas práticas atendem ao nível destacado no arquivo de certificação HQE (Alta Qualidade Ambiental).
Visite a oficina-garagem como se estivesse lá!