Um edifício de 45.000m² composto por inúmeros espaços dedicados à manutenção, armazenamento e limpeza de bondes e trens, a oficina-garagem é um elemento essencial do bonde T12.

Esse equipamento essencial para o bonde T12 adota uma abordagem ambiental forte.

Para alcançar isso, muitos meios são implementados, incluindo:

O veragrecimento de espaços e telhados

Preservação das espécies presentes no local (oróbrânquios)

Paisagismo de alta qualidade

A recuperação da água da chuva e da água da limpeza dos trilhos

O revestimento de madeira da produção francesa

Instalação de painéis solares

A busca por conforto acústico e visual

Instalação de uma unidade de tratamento de ar

Todas essas práticas atendem ao nível destacado no arquivo de certificação HQE (Alta Qualidade Ambiental).

Visite a oficina-garagem como se estivesse lá!