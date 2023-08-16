Bonde

Explore os bastidores da oficina-garagem

Um edifício de 45.000m² composto por inúmeros espaços dedicados à manutenção, armazenamento e limpeza de bondes e trens, a oficina-garagem é um elemento essencial do bonde T12.

Esse equipamento essencial para o bonde T12 adota uma abordagem ambiental forte.

Para alcançar isso, muitos meios são implementados, incluindo:

 

  • O veragrecimento de espaços e telhados
  • Preservação das espécies presentes no local (oróbrânquios)
  • Paisagismo de alta qualidade
  • A recuperação da água da chuva e da água da limpeza dos trilhos
  • O revestimento de madeira da produção francesa
  • Instalação de painéis solares
  • A busca por conforto acústico e visual
  • Instalação de uma unidade de tratamento de ar

 

Todas essas práticas atendem ao nível destacado no arquivo de certificação HQE (Alta Qualidade Ambiental).

 

Visite a oficina-garagem como se estivesse lá!

Área de manutenção sub-mina
Ferrovias
Ferrovias
Oficina-garagem vista do
Oficina-garagem vista do
Desenvolvimento dos trilhos até a área de manutenção sob a mina
Teto verde
Painéis solares no telhado
Máquinas de lavar
Zona d
Oficina de manutenção
Cabine de pintura