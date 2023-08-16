Qual é o propósito de uma oficina de garagem?

Data de publicação: 4 de junho de 2019

É um edifício que será utilizado para toda a manutenção e limpeza do expresso do Bonde 12. Também é o local dos 23 trens. Será construído em um antigo terreno militar, localizado nos municípios de Massy e Palaiseau, próximo ao terminal.

Além das funções de manutenção e garagem, a oficina-garagem também abrigará o posto de comando, uma verdadeira torre de controle da linha, garantindo sua supervisão e controle. Funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a gestão e regulamentação do trânsito, assistência aos motoristas, segurança e informações para os passageiros, além da gestão de incidentes.

A oficina-garagem foi projetada ecologicamente. Além de ser um edifício HQE© (Alta Qualidade Ambiental), uma novidade para oficina-garagem, o paisagismo que será realizado permitirá integrar o local ao seu ambiente e limitar seu impacto visual sobre os moradores locais. Sua estrutura de madeira permitirá, após alguns anos de uso, economizar no consumo de eletricidade e no aquecimento. A oficina e o quarto do zelador serão equipados com 4.800 m² de telhado verde para melhorar o isolamento dos edifícios e a recuperação da água da chuva. Também promoverá a disseminação das espécies vegetais além da área reservada e o desenvolvimento da biodiversidade ao redor do local.

