Construção da futura estação de bondes em Évry-Courcouronnes (setembro a novembro de 2022)

Como parte do futuro bonde T12, estão sendo realizadas obras no Boulevard François Mitterrand. Eles consistem na construção das plataformas e do mobiliário da estação.

Quando elas acontecerão?

O trabalho está programado para meados de setembro até o final de novembro de 2022.

Quais serão as consequências?

> Uma das três faixas de tráfego existentes será usada para realizar o trabalho,

> O tráfego rodoviário permanece mantido em ambas as direções, em uma faixa em cada sentido durante toda a duração das obras,

> O estacionamento será proibido no beco François Mitterrand. As passagens para pedestres permanecem mantidas.