Em Grigny e Ris-Orangis, as duas pontes estão no lugar

Durante a noite de segunda-feira 2 para terça-feira, 3 de setembro, duas pontes foram instaladas sobre a rodovia A6 em Grigny e Ris-Orangis. Eles permitirão que o expresso do Bonde 12 cruze esse eixo de tráfego e atenda os distritos vizinhos.

As duas pontes têm entre 60 e 95 metros de comprimento e pesam quase 1000 toneladas.

Uma faixa dedicada será criada para pedestres e ciclistas na ponte Grigny. No nível da ponte Ris-Oranguís, eles poderão usar o túnel totalmente renovado com nova iluminação.

? Renaud Marion