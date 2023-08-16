Trabalho ao redor da Rue Migaux em Massy

Data de publicação: 13 de maio de 2019

Como parte do trabalho para abrir a Rue Migaux e o futuro distrito de Atlantis, grandes obras estão em andamento.

Para não atrapalhar o funcionamento do Grupo Escolar Rosa Parks, elas acontecem após o fechamento da escola, das 16h30 à meia-noite.

> O que esse trabalho envolve?

• Criação de uma ponte ferroviária para as futuras linhas expressas do Bonde 12

• Criação de uma estrada entre a Rue Migaux e a Voie de Briis, sob a Pont Rail

• Criação de uma passagem de plataforma a plataforma para a nova estação Massy Europe

> Quais são os objetivos?

• Abertura da Rue Migaux

• Melhoria da mobilidade no novo distrito urbano Massy-Atlantis

> Por que esses problemas?

Para assentar as fundações da Ponte Ferroviária, uma máquina de construção coloca placas de aço, chamadas de estacas de chapa.

Embutidos no solo, eles sustentam a terra durante a pré-fabricação da estrutura e sua empurra sob os trilhos.

> Horário de trabalho

Até 2 de maio: colocação de placas entre a Rue Migaux e a linha férrea, das 16h30 à meia-noite. Sem trabalho nos fins de semana.

De 7 a 10 de maio: instalação de estacas no lado do centro comercial, da meia-noite às 4h da manhã.

> Distúrbio sonoro

Esse trabalho pode gerar poluição sonora, mas é essencial para a conclusão da estrutura.

Seus horários foram ajustados para não atrapalhar o funcionamento da escola.