No Parc du Séminaire, o bonde T12 preserva o meio ambiente

Meio de transporte limpo e eficiente, o bonde T12 presta especial atenção à preservação do meio ambiente. Além disso, quando foi projetado, foi implementada uma abordagem chamada "ERC" (para "evitar, reduzir, compensar"). O objetivo é limitar ao máximo os impactos ambientais do projeto e compensar aqueles que não puderam ser evitados.

Entre Savigny-sur-Orge e Morsang-sur-Orge, o bonde T12 seguirá ao lado da rodovia A6 e do Parc du Séminaire, uma área natural com notável biodiversidade. Muito popular entre os caminhantes, abriga a abadia e o Château de Morsang-sur-Orge.

Para preservar seu patrimônio vegetal, vários tipos de trabalho serão realizados.

Promoção da integração do bonde T12 à paisagem

De fato, desenvolvimentos foram planejados pela Île-de-France Mobilités, em consulta com partes interessadas locais, para não impactar visualmente o Parque e modificar sua perspectiva paisagística. Eles visam:

revestiu a parede de gabião da plataforma do bonde T12 com plantas trepadeiras;

plantar árvores altas para esconder a barreira de ruído existente da rodovia A6;

utilize uma paleta de plantas e paisagismo em harmonia com a vegetação existente do Parc du Séminaire.

No total, não menos que 18 árvores serão plantadas, cujas espécies foram escolhidas para corresponder à paleta vegetal do parque: álamo, salgueiro-branco, pinheiro-silvestre, amieiro-branco, amieiro glutinoso, espinheiro, ligustro-comum, nepruno purgativo, rosa-do-cão, sabugueiro-preto e madeira de Santa Lúcia.

Compensando impactos residuais

Além disso, sob a aprovação da Lei da Água, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a criar um material escavado de 4.120 m³ próximo à rota, com o objetivo de compensar os volumes de terra arrecaídos para a construção do bonde T12. Esse desenvolvimento possibilita limitar a dispersão de água em caso de enchente do Orge.

Após consultas com partes interessadas locais, a área de lazer e o mobiliário urbano serão devolvidos e as 21 árvores envolvidas serão replantadas sob supervisão de um ecologista.