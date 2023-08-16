Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

O bonde T12, a futura linha, está tomando forma no território

Publicado em

Nas cidades atravessadas pelo bonde T12, as equipes estão trabalhando arduamente para realizar as obras da futura linha.

  • Em Morsang-sur-Orge, as obras de construção da estação aérea do Parc du Château estão chegando ao fim. Em seguida, foi construída uma parede de contenção entre Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon.

 

  • Em Viry-Châtillon, a construção dos trilhos do bonde T12 continua.

 

  • Em Grigny, as equipes estão atualmente realizando trabalhos para criar a plataforma do bonde T12. Também estão em andamento terraplenagens na estação Ferme Neuve.

 

  • Em Ris-Orangis, o trabalho para colocar os trilhos está em andamento.

 

  • Em Évry-Courcouronnes, a criação da plataforma e a colocação dos trilhos continuam entre o Boulevard Monnet/Schuman e o centro da cidade.