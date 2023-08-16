O bonde T12, a futura linha, está tomando forma no território
Publicado em
Nas cidades atravessadas pelo bonde T12, as equipes estão trabalhando arduamente para realizar as obras da futura linha.
- Em Massy, o trabalho para desenvolver a oficina-garagem continua.
- Em Epinay-sur-Orge, as equipes instalaram recentemente um viaduto subterrâneo na estação Petit-Vaux. Perto do cruzamento da RD257, uma fase de desenvolvimento já começou. Na Rue des Rossays, os trabalhos de laminação de placas foram concluídos em fevereiro. Eles permitiram a consolidação do aterro da SNCF.
- Em Morsang-sur-Orge, as obras de construção da estação aérea do Parc du Château estão chegando ao fim. Em seguida, foi construída uma parede de contenção entre Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon.
- Em Viry-Châtillon, a construção dos trilhos do bonde T12 continua.
- Em Grigny, as equipes estão atualmente realizando trabalhos para criar a plataforma do bonde T12. Também estão em andamento terraplenagens na estação Ferme Neuve.
- Em Ris-Orangis, o trabalho para colocar os trilhos está em andamento.
- Em Évry-Courcouronnes, a criação da plataforma e a colocação dos trilhos continuam entre o Boulevard Monnet/Schuman e o centro da cidade.