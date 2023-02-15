Obras de construção do bonde T12: o que ainda precisa ser feito?

Nas cidades atravessadas pelo bonde T12, as obras avançam e a chegada da nova linha fica um pouco mais concreta a cada dia.

Na rede ferroviária (entre Massy e Épinay-sur-Orge), o trabalho de engenharia civil para transformar as estações existentes do RER C em estações de bonde está quase concluído. Os abrigos no cais começarão a ser implantados no início do verão. Quanto aos sistemas de sinalização e telecomunicações ferroviárias dos bondes, sua instalação começará na primavera.

Ao mesmo tempo, as obras das novas estações Massy-Europe e Champlan continuam. No final de fevereiro, o viaduto subterrâneo de Champlan foi instalado e as plataformas foram construídas no final de março.

Quanto ao local de manutenção e armazenamento localizado em Massy e Palaiseau, a finalização do edifício está em andamento e deu origem aos primeiros testes técnicos.

Na rede urbana (entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes), o trabalho de infraestrutura da linha continua:

A construção dos muros de contenção do bonde T12 será concluída em abril em Morsang-sur-Orge e no outono em Savigny-sur-Orge.

do bonde T12 será concluída em abril em Morsang-sur-Orge e no outono em Savigny-sur-Orge. Após esses trabalhos, a construção da plataforma pode ser finalizada.

A instalação dos trilhos continua avançando e está chegando ao fim em Ris-Orangis. Segue em Épinay-sur-Orge e começa neste verão em Savigny-sur-Orge e ao longo da A6 em Morsang-sur-Orge.

Ciclovias e ciclovias já foram construídas em várias cidades ao longo do trajeto, incluindo Évry-Courcouronnes e Viry-Chatillon. Em Ris-Orangis e Grigny, eles devem estar finalizados até o verão. Em Épinay-sur-Orge, próximo aos atuais trilhos ferroviários, o caminho ao longo do Yvette, sob a ponte de pedra, para chegar ao distrito de Grand Vaux, será protegido pela instalação de uma escadaria e uma passarela sobre o riacho para facilitar seu acesso. O trabalho acontecerá na segunda metade de 2022.

já foram construídas em várias cidades ao longo do trajeto, incluindo Évry-Courcouronnes e Viry-Chatillon. Em Ris-Orangis e Grigny, eles devem estar finalizados até o verão. Em Épinay-sur-Orge, próximo aos atuais trilhos ferroviários, o caminho ao longo do Yvette, sob a ponte de pedra, para chegar ao distrito de Grand Vaux, será protegido pela instalação de uma escadaria e uma passarela sobre o riacho para facilitar seu acesso. O trabalho acontecerá na segunda metade de 2022. A ciclovia para pedestres, construída neste inverno sob a linha férrea entre Epinay-sur-Orge e Savigny , está sendo concluída e será acessível a partir deste verão.

, está sendo concluída e será acessível a partir deste verão. Ao longo da linha do bonde, também estão em andamento trabalhos para revegetar os trilhos e o paisagismo. Já podemos ver sua realização em Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis ou Viry-Chatillon.

O término dos trabalhos relacionados à construção da linha está, portanto, agendado para o final de 2022/início de 2023. Depois, o trabalho se concentrará em desenvolvimentos relacionados às operações: equipamento das estações, instalação de mobiliário urbano e cobertura das plataformas, instalação de cabos elétricos, conexão elétrica, instalação de sistemas, etc.

Descubra o progresso do trabalho em fotos!