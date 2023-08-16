Um olhar para trás sobre a construção do túnel subterrâneo em Petit Vaux

De dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, a SNCF realizou grandes obras na estação Petit Vaux.

Além da criação dos poços para os futuros poços dos elevadores e da instalação de um hopper de escada, as equipes se mobilizaram para construir uma passagem subterrânea para atender às plataformas da futura estação.

Após a construção da estrutura da passagem, as equipes procederam à instalação no fim de semana de 20 para 21 de fevereiro.

Figuras-chave

Uma intervenção de 51 horas

Um túnel subterrâneo composto por 3 estruturas de concreto

Peso de 50 toneladas por quadro

Instalação realizada usando um guindaste de 700 toneladas

Você sabia?

Eventualmente, o viaduto subterrâneo será reservado apenas para usuários do bonde T12. Não há alterações planejadas para a passagem de nível da estação Petit-Vaux e seu modo de operação. A passagem de nível estará aberta se houver um bonde estacionário. Só será fechado quando o bonde sair da estação. Portanto, a travessia pela passagem de nível ainda será possível e os acessos existentes à estação não serão modificados.

Descubra as fotos do canteiro de obras!