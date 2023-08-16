Essas novas estações que prenunciam sua nova linha de bonde-trem!

De Massy-Palaiseau a Petit-Vaux, as estações RER C estão sendo reurbanizadas para acomodar o futuro bonde T12. São necessárias várias etapas de desenvolvimento para transformar uma estação RER em uma estação de bonde.

Primeiramente, novos abrigos para passageiros foram instalados em Longjumeau e Chilly-Mazarin e em breve serão instalados em todas as estações da rede ferroviária.

Após a instalação dos abrigos, as equipes trabalharão no fornecimento de energia, necessário para equipar todas as estações da rota. Telas de informações para passageiros, máquinas de bilhetes, alto-falantes e câmeras de vigilância podem então ser instalados. Eles garantirão a segurança e o conforto das suas viagens.

Por favor, observe: o mobiliário da plataforma será diferente entre a parte ferroviária de Massy a Petit Vaux e a parte urbana de Épinay-sur-Orge a Évry-Courcouronnes. De fato, as estações existentes na parte ferroviária estão sendo adaptadas (exceto Massy-Europe e Champlan), enquanto as estações da rede urbana serão totalmente criadas.