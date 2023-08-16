Descubra o andamento das obras na rodoviária de Épinay-sur-Orge

Em Épinay-sur-Orge, a rodoviária está sendo construída próxima à futura estação de bonde T12 e à estação RER.

A instalação dos trilhos está sendo finalizada e uma bacia subterrânea de retenção de água da chuva está sendo construída. Trabalhos de estrada e desenvolvimento começarão depois, para eventualmente dar lugar ao polo de intercâmbio multimodal.

A futura rodoviária fará parte desse centro articulado ao redor da estação de bondes T12 e da estação RER. Os diferentes modos de transporte se conectam – trem, metrô, ônibus, trânsito suave – permitindo assim que os usuários facilitem suas conexões.