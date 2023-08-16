O pequeno léxico do bonde T12!
Torne-se um especialista no site do bonde-trem e descubra as técnicas do trabalho realizado ou planejado nos próximos meses, graças ao nosso léxico T12 bonde-trem!
LAC (Linhas de Contato Aéreas)
Dispostas a uma altura de 6 metros, as linhas aéreas de contato abastecem o trem-bonde T12.
Os LACs estão ancorados em postes que alinham a plataforma do futuro bonde. Eles transmitem a corrente (1500 V CC) para o trem-bonde por meio de pantógrafos, dispositivos metálicos localizados acima dos trens.