A oficina-garagem Massy-Palaiseau, um desafio técnico e ambiental

Com uma área de superfície de 5.000 m², a oficina-garagem será tanto o local de manutenção quanto de armazenamento para os 23 trens que circularão na linha de bonde T12. Como continuação da estação Massy, foi projetado como um espaço de inovação que simplificará as tarefas dos agentes e fará parte de uma abordagem ambiental sustentável.

Um feito técnico

Ao final do serviço, assim que todos os passageiros desembarcarem no terminal Massy-Palaiseau, os trens de bonde chegam à oficina-garagem.

Durante uma primeira etapa na estação de serviço, os técnicos realizam uma inspeção técnica dos trens, especialmente verificando o nível de areia, o que melhora a aderência das rodas. Os trens então passam pela estação de lavagem. Estacionados silenciosamente nos trilhos de armazenamento, eles aguardarão a retomada do serviço na manhã seguinte. Se forem necessárias intervenções mais complexas, elas serão realizadas em uma das seis trilhas

Em um poço. Escavado no solo, este último permitirá alcançar a parte inferior do bonde, enquanto passarelas para pedestres darão acesso ao seu teto, onde a locomotiva está localizada, entre outras coisas. Assim, será possível realizar diferentes reparos simultaneamente.

Uma torre de mina para restaurar o formato das rodas e garantir a aderência do bonde nas curvas, uma corrente de elevação, um guindaste aéreo, uma cabine de pintura para repintar quaisquer riscos, etc., a oficina-garagem estará totalmente equipada para realizar reparos.

No coração de um ecossistema

Desde o projeto do projeto, múltiplos elementos foram considerados para criar harmonia entre o edifício e a paisagem ao redor. Um parque de 3.000 m² adjacente à oficina-garagem será dedicado à planta roxa, protegida. As aves poderão se abrigar em poleiros montados para esse propósito. Quanto aos lagartos, eles poderão continuar habitando a área serenamente. Para evitar qualquer poluição sonora, os espaços barulhentos serão isolados por paredes e, dentro da oficina, os trens não ultrapassarão 5 km/h. A gestão de resíduos será realizada no local, em um centro dedicado. Com arquitetura ergonômica, 4.800 m² de telhado verde, fachada de concreto, metal e madeira, a oficina-garagem se encaixará com elegância e discrição em seu ambiente.

A oficina-garagem é construída, os equipamentos estão sendo instalados. Até o momento, a primeira metade do complexo já está concluída.

Equipamentos inovadores e ecológicos

A oficina-garagem competirá com equipamentos técnicos de última geração, mas a estrela indiscutível será a máquina de lavar. Ele automatiza a limpeza do "nariz", ou seja, da cabine onde o motorista está sentado. Normalmente, é um agente que cuida disso manualmente. Em uma única operação e com 85% da água de lavagem reciclada, todo o trem estará limpo!