Os principais passos que virão em 2021

Em 2020, o bonde T12 teve avanços espetaculares, incluindo a construção de suas numerosas estruturas de engenharia e a instalação dos primeiros trilhos. O ano de 2021 será marcado pelo início de novas etapas:

NA REDE URBANA

A construção da plataforma do bonde e a instalação dos trilhos:

Desde novembro de 2020, o projeto entrou em uma fase particularmente simbólica com a colocação dos primeiros trilhos. Em 2021, esse impulso continuará ao longo da rede ferroviária, onde a plataforma do bonde será construída gradualmente, especialmente no eixo Evry-Courcouronnes – Grigny, entre Savigny-sur-Orge e Morsang-sur-Orge, ou em Viry-Chatillon.

A construção das estações

O trabalho de engenharia civil continuará para construir as estações de bonde T12 em Grigny, Viry-Chatillon, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Epinay-sur-Orge e Morsang-sur-Orge.

Obras rodoviárias

Em Epinay-sur-Orge, será necessário trabalho para permitir que o bonde T12 cruze a RD257. Uma faixa macia será criada sob os trilhos do RER para permitir que os habitantes de Grand Vaux alcancem a estação Épinay-sur-Orge.

Em Viry-Chatillon, a estrada final tomará forma na RD445.

Paisagismo e links interpessoais

Ao longo do trajeto urbano, serão realizados trabalhos para realizar o paisagismo (vegetação da plataforma, plantio de árvores, etc.) e criar o cinturão verde do projeto. Ao mesmo tempo, serão construídas faixas macias dedicadas a pedestres e ciclistas.

NA REDE FERROVIÁRIA

Em 2021, o desenvolvimento das estações e trilhos da rede ferroviária continuará, assim como o trabalho de equipamentos e a finalização dos trilhos de acesso para os trens até a oficina-garagem.

Dois viadutos subterrâneos serão construídos: o primeiro em Grand Vaux para chegar à estação Epinay-sur-Orge e o segundo em Petit Vaux, onde também serão instalados dois elevadores.