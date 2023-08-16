Entrada em funcionamento da nova cabine de sinalização computadorizada

Entre 11 e 14 de novembro, uma interrupção temporária do trânsito ocorrerá em Massy. Será uma oportunidade para instalar uma nova cabine de sinalização computadorizada próxima à Place Pierre Sémard em Massy.

Oficiais de trânsito e manobras trabalharão lá todos os dias para supervisionar o movimento dos trens e do bonde T12 e garantir que os bondes circulem em condições perfeitas de segurança.

Você sabia?

Essa cabine de sinalização será útil não apenas para a circulação do bonde T12, mas também para toda a linha ferroviária de Massy.