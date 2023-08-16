Fechamento noturno da rodovia A6
Data de publicação: 13 de maio de 2019
Fechamento noturno da rodovia A6 de segunda-feira, 1º de abril, até sexta-feira, 5 de abril, das 21h30 às 17h00 em ambos os sentidos.
> Que trabalho precisa ser feito?
– Possibilitar a manutenção dos trilhos
– Modificar as marcações de trabalho já existentes entre Wissous e Lisses.
> O que isso muda?
As rotas alternativas usuais são planejadas pela RN 104, A10 ou RN7 (veja o mapa no verso).
Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo as interrupções em suas viagens e agradecemos sua compreensão.