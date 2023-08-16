Fechamento noturno da rodovia A6 (setembro de 2019)
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 1º de agosto de 2019
Fechamento noturno da rodovia A6 entre Wissous e Lisses
> Que trabalho precisa ser feito?
Lançamento e instalação das pontes Grigny e Ris-Orangis, que permitirão que o bonde T12 atravesse a rodovia.
> Quando o fechamento acontecerá?
A rodovia A6 estará fechada à noite de segunda-feira, 2 de setembro, a sexta-feira, 4 de outubro.
Os fechamentos só ocorrerão nos dias úteis, de segunda à noite até sexta-feira de manhã, das 21h30 às 5h.
> O que isso muda?
As rotas alternativas usuais são planejadas pela RN 104, A10 ou RN7 (veja o mapa no verso).
Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo as interrupções em suas viagens e agradecemos sua compreensão.