Conclusão das obras estruturais no muro de contenção entre Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon
Publicado em
No início de 2021, um impressionante canteiro de obras começou ao longo da A6 entre Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. Seu objetivo: construir um muro de contenção para estabilizar o terreno e construir a plataforma onde o bonde T12 irá circular.
16 meses de trabalho e várias etapas foram necessários para concluir este projeto particularmente técnico devido à diferença de altitude e à proximidade com a rodovia:
- Limpeza de arbustos e preparação do local
- Instalação de uma parede pregada temporária para sustentar o aterro durante o trabalho
- Criação das fundações das paredes (estacas cravadas no solo)
- Construção da forma
- Despejamento de concreto para criar a estrutura da parede
- Fantasiar
A construção do muro está concluída. Agora é hora de criar a plataforma do bonde!
Os principais números da operação:
- 16 meses de trabalho
- 336 estacas cravadas no chão
- 7.500m³ de concreto moldado
- Até 50 companheiros mobilizados
- Um muro construído entre 4 e 11 metros de altura
Um olhar retrospectivo sobre a conclusão deste projeto.