Conclusão das obras estruturais no muro de contenção entre Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon

No início de 2021, um impressionante canteiro de obras começou ao longo da A6 entre Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. Seu objetivo: construir um muro de contenção para estabilizar o terreno e construir a plataforma onde o bonde T12 irá circular.

16 meses de trabalho e várias etapas foram necessários para concluir este projeto particularmente técnico devido à diferença de altitude e à proximidade com a rodovia:

  • Limpeza de arbustos e preparação do local
  • Instalação de uma parede pregada temporária para sustentar o aterro durante o trabalho
  • Criação das fundações das paredes (estacas cravadas no solo)
  • Construção da forma
  • Despejamento de concreto para criar a estrutura da parede
  • Fantasiar

A construção do muro está concluída. Agora é hora de criar a plataforma do bonde!

Os principais números da operação:

  • 16 meses de trabalho
  • 336 estacas cravadas no chão
  • 7.500m³ de concreto moldado
  • Até 50 companheiros mobilizados
  • Um muro construído entre 4 e 11 metros de altura

Um olhar retrospectivo sobre a conclusão deste projeto.

