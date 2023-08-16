Conclusão das obras estruturais no muro de contenção entre Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon

No início de 2021, um impressionante canteiro de obras começou ao longo da A6 entre Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. Seu objetivo: construir um muro de contenção para estabilizar o terreno e construir a plataforma onde o bonde T12 irá circular.

16 meses de trabalho e várias etapas foram necessários para concluir este projeto particularmente técnico devido à diferença de altitude e à proximidade com a rodovia:

Limpeza de arbustos e preparação do local

Instalação de uma parede pregada temporária para sustentar o aterro durante o trabalho

Criação das fundações das paredes (estacas cravadas no solo)

Construção da forma

Despejamento de concreto para criar a estrutura da parede

Fantasiar

A construção do muro está concluída. Agora é hora de criar a plataforma do bonde!

Os principais números da operação:

16 meses de trabalho

de trabalho 336 estacas cravadas no chão

cravadas no chão 7.500m³ de concreto moldado

de concreto moldado Até 50 companheiros mobilizados

mobilizados Um muro construído entre 4 e 11 metros de altura

Um olhar retrospectivo sobre a conclusão deste projeto.