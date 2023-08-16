Saiba mais sobre o projeto

Gimmy e Sylvain, os dois oficiais de informação do bonde T12, estarão presentes durante toda a tarde na visita aberta do canteiro de obras na Ferme Neuve de Grigny.

Você poderá fazer todas as suas perguntas sobre o projeto e seus desenvolvimentos próximos a você.

Muitas ferramentas informativas sobre o projeto também estarão à sua disposição (revista, folheto, filmes do projeto) para descobrir tudo sobre o bonde T12.

Ainda há vagas disponíveis para essas visitas, então não hesite em se inscrever aqui.