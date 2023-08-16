O canteiro de obras em cores

Data de publicação: 11 de julho de 2019

Foram necessários apenas dois dias para os alunos do grupo escolar Rosa Parks criarem um afresco gigante com mais de 20m de comprimento com a ajuda de um artista e representantes da SNCF.

Assim, eles contribuem de sua maneira para a chegada do futuro expresso Tram12 ao decorar o lote da ponte ferroviária de Massy, localizado próximo à escola deles.

Uma exposição colorida para descobrir até o final do projeto em 2020!