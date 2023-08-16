Retomada gradual do canteiro de obras do bonde T12 em estrita conformidade com as medidas de saúde

Île-de-France Mobilités, SNCF e seus parceiros estão se mobilizando para permitir a retomada gradual dos trabalhos no local do bonde T12.

Nossa prioridade é garantir a segurança das pessoas que trabalham no local, assim como a dos moradores locais. Por isso, a retomada parcial das atividades ocorreu a partir da semana de 27 de abril e está condicionada ao cumprimento rigoroso das medidas de saúde estabelecidas no guia de recomendações de segurança publicado pela OPPBTP e aprovado pelo Estado.

O local recomeçará com redução de pessoal. Essa fase também possibilitará testar e adaptar, se necessário, as medidas a serem respeitadas no local para garantir a segurança de todos os agentes que trabalham ali.

Estamos comprometidos em construir o melhor transporte, mas a saúde de todos sempre será uma prioridade. Por isso, essa nova organização do site em torno do cumprimento das medidas de saúde será sujeita a verificações regulares.