A construção do centro multimodal de intercâmbio está tomando forma!

Em Épinay-sur-Orge, próximo ao estacionamento da estação RER, o polo multimodal está em construção.

Construído ao redor da estação de bonde T12, o entroncamento facilitará a troca de um meio de transporte para outro: carro, ônibus, bonde, bicicleta, caminhada ou até mesmo RER.

Recentemente, a via de ligação entre o distrito de Grand Vaux e a estação RER de Épinay foi colocada em funcionamento.

Atualmente, as equipes estão construindo a plataforma onde os trilhos serão instalados para acomodar o tráfego de bondes.

Obras de estrada e desenvolvimento para a rodoviária e o estacionamento também estão em andamento. Estão programadas para serem concluídas no primeiro trimestre de 2023. Ao mesmo tempo, será construída a estação Épinay-sur-Orge do bonde T12.

Descubra o andamento do trabalho e a situação futura!