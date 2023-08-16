A rede ferroviária e a rede urbana agora estão conectadas!

A futura linha de bonde-trem T12 é composta pelos atuais trilhos RER C entre Massy e Petit Vaux, por um lado, e pelos novos trilhos criados entre Epinay sur Orge e Evry, por outro.

Desde o último fim de semana, as duas partes da linha estão conectadas!

As últimas soldas ferroviárias e conexões elétricas foram feitas na área de desconexão que liga a rede ferroviária à rede urbana em Epinay-sur-Orge. Os desvios também foram liberados: os trens em breve poderão chegar à parte urbana para testes de tráfego entre bondes e trens!

Como lembrete, o material rodante da T12 é um "bonde-trem" capaz de circular em ambos os tipos de trilhos: os da rede ferroviária e os da rede urbana.