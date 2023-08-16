A estação Massy-Palaiseau está sendo transformada

Para preparar a chegada do bonde T12 na futura estação Massy-Palaiseau, grandes obras foram realizadas na estação desde a primavera de 2021.

Conexão com os trilhos da oficina-garagem

Para permitir a chegada e saída dos trens de bonde T12, o conjunto de trilhos da oficina-garagem é conectado ao conjunto de trilhos da estação Massy-Palaiseau. O trabalho ocorreu em julho de 2021.

Renovação dos trilhos e do lastro

Os trilhos e o lastro foram substituídos para serem adaptados ao novo material rodante, o que também melhorou a robustez da linha. Esse trabalho ocorreu na primavera e início do verão de 2021.

Trabalho de sinalização

A chegada do bonde T12 exige a instalação de novos sinais. Instalado na estação e ao longo dos trilhos, será usado para regular o tráfego. Em abril de 2021, guindastes de sinalização foram instalados e os cabos necessários para a conexão elétrica foram desenrolados durante o verão. O trabalho de sinalização continuará até o final de 2021.

Criação das plataformas e equipamentos da estação

A partir do outono de 2021, começarão as obras para construir as plataformas da estação. Depois, na segunda metade de 2022, o equipamento da estação poderá começar, ou seja, a conexão dos cabos elétricos para operar o sistema de computador (câmeras de videovigilância, interfones, alto-falantes). Em uma segunda fase, serão instalados telas de informações para passageiros, equipamentos de venda de bilhetes e terminais de emergência.