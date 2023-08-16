As equipes no convés

Data de publicação: 2 de outubro de 2019

A linha de bonde T12 cruzará a A6 em Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes. A construção dessas três pontes é um grande projeto. Giuseppe Infante, gerente de projeto da Île-de-France Mobilités, explica os detalhes.

Como serão as pontes?

Em cada ponte, o bonde circulará em ambos os sentidos: nas de Grigny e Évry-Courcouronnes, pedestres e ciclistas terão uma faixa dedicada, enquanto em Ris-Orangis utilizarão um túnel subterrâneo já existente. As pontes terão entre 60 e 95 metros de comprimento. Por causa da proximidade – estarão a 2 quilômetros um do outro – era importante criar homogeneidade visual para os motoristas que os verão pela A6. Seu design, portanto, favorecerá a leveza. Os ângulos retos foram deixados de lado em favor do arredondamento. No entanto, serão estruturas imponentes, a ponte mais pesada pesará 1.300 toneladas! A caixa será feita de metal e a laje superior de concreto. Graças ao aço Corten, tons ocre proporcionam um efeito patinado muito bonito. Esse aço também traz benefícios em termos de manutenção. Não exigindo tinta e sendo resistente à ferrugem, não há manutenção a ser esperada.

Como eles são construídos?

Após os estudos realizados pelos engenheiros especializados, os metalúrgicos cortam as chapas e prefiguram os caixões. Depois, os soldadores e carpinteiros de metal prosseguem com a montagem, em um dos dois lados da ponte. Nove meses depois, os livreiros estão prontos para construir pontes. Em cada etapa, devemos cumprir medidas drásticas de segurança.

O que é "lançar uma ponte"?

Ela envolve puxar a ponte usando um cabo preso à parte de trás da ponte e operado por um dispositivo chamado "guincho". Nenhuma guincheira interveio. Uma vez que a ponte é puxada, ela é baixada até sua altura de operação. É um método muito avançado, que exige preparação e precisão ao milímetro.

Qual é o cronograma dessa operação?

As pontes Grigny e Ris-Orangis foram lançadas em setembro de 2019, e a ponte Évry-Courcouronnes na primavera de 2020. Durante essa operação, o tráfego na A6 é interrompido à noite por cinco semanas, enquanto o lançamento está em andamento, a instalação nos suportes finais e o acabamento da instalação. Desvios foram e serão oferecidos aos motoristas na A6 via A10, N104 e N7.* Muitos jogadores (equipes técnicas, agentes operacionais, etc.) são mobilizados para o lançamento. Coordenar um projeto assim é tão complexo quanto empolgante.

*Esses fechamentos são anunciados no site e na página do Facebook do projeto.