A rue de la Grande Borne como você nunca viu antes!

O trabalho de desenvolvimento do bonde T12 foi concluído neste verão na rue de la Grande Borne, em Grigny.

Iniciada em setembro de 2019, tornou possível realizar trabalhos:

saneamento, várias redes e iluminação pública;

reparo da barreira de ruído;

mudança da estrada;

reurbanização do estacionamento existente, reparo das calçadas, meio-fios e calçadas.

Assim, as vagas de estacionamento removidas durante a duração das obras poderiam ser devolvidas.

O tráfego bidirecional na Rue de la Grande Borne foi restaurado (entre o estacionamento Chaufferie e o complexo escolar, na direção Viry-Chatillon/Grigny).

Finalmente, o trajeto das linhas de ônibus DM4, DM8 e 420 voltou ao normal.

O trabalho de instalação da plataforma do bonde em breve começará na rua, para preparar a chegada do futuro bonde T12.

Descubra abaixo as imagens desta obra de grande escala.