A rue de la Grande Borne como você nunca viu antes!

O trabalho de desenvolvimento do bonde T12 foi concluído neste verão na rue de la Grande Borne, em Grigny.
Iniciada em setembro de 2019, tornou possível realizar trabalhos:
- saneamento, várias redes e iluminação pública;
- reparo da barreira de ruído;
- mudança da estrada;
- reurbanização do estacionamento existente, reparo das calçadas, meio-fios e calçadas.
Assim, as vagas de estacionamento removidas durante a duração das obras poderiam ser devolvidas.
O tráfego bidirecional na Rue de la Grande Borne foi restaurado (entre o estacionamento Chaufferie e o complexo escolar, na direção Viry-Chatillon/Grigny).
Finalmente, o trajeto das linhas de ônibus DM4, DM8 e 420 voltou ao normal.
O trabalho de instalação da plataforma do bonde em breve começará na rua, para preparar a chegada do futuro bonde T12.
Descubra abaixo as imagens desta obra de grande escala.