A rue de la Grande Borne como você nunca viu antes!

O trabalho de desenvolvimento do bonde T12 foi concluído neste verão na rue de la Grande Borne, em Grigny.

Iniciada em setembro de 2019, tornou possível realizar trabalhos:

  • saneamento, várias redes e iluminação pública;
  • reparo da barreira de ruído;
  • mudança da estrada;
  • reurbanização do estacionamento existente, reparo das calçadas, meio-fios e calçadas.

Assim, as vagas de estacionamento removidas durante a duração das obras poderiam ser devolvidas.

O tráfego bidirecional na Rue de la Grande Borne foi restaurado (entre o estacionamento Chaufferie e o complexo escolar, na direção Viry-Chatillon/Grigny).

Finalmente, o trajeto das linhas de ônibus DM4, DM8 e 420 voltou ao normal.

O trabalho de instalação da plataforma do bonde em breve começará na rua, para preparar a chegada do futuro bonde T12.

 

Descubra abaixo as imagens desta obra de grande escala.

Rue de la Grande Borne antes do início das obras, em maio de 2019
O canteiro de obras na Rue de la Grande Borne, em novembro de 2019
O canteiro de obras na Rue de la Grande Borne, em novembro de 2019
A rue de la Grande Borne, em junho de 2020
A rue de la Grande Borne, em junho de 2020
A rue de la Grande Borne, em julho de 2020
A rue de la Grande Borne, em setembro de 2020
A rue de la Grande Borne, em setembro de 2020