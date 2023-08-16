A zona de desconexão em Épinay-sur-Orge

Em Épinay-sur-Orge, o bonde T12 sai dos trilhos do RER para os do bonde: isso é chamado de zona de desconexão.

Esta é uma zona de transição em que o bonde deixa os trilhos para usar os trilhos urbanos. O bonde T12 circulará como um trem entre as estações Massy-Palaiseau e Épinay-sur-Orge e como um bonde convencional entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. A linha será então equipada com trens específicos, capazes de circular em ambos os tipos de trilhos e sob dois modos de condução diferentes.

De fato, existem diferenças entre esses dois modos de tráfego:

Fonte de alimentação: os níveis de tensão elétrica não são os mesmos

Sinalização: nos trilhos do bonde, o maquinista adapta sua direção ao que vê, enquanto nos trilhos de trem, semáforos o guiam

Os trilhos: na rede ferroviária, o trem repousa sobre trilhos expostos instalados no lastro, enquanto na rede urbana, os trilhos estão embutidos na via.

