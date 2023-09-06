Lançamento do ensaio geral: último passo antes da comissionamento!

Após os testes estáticos e dinâmicos, o teste geral começou em 11 de setembro.

Para garantir a segurança dos passageiros e de todos os usuários que cruzarão o bonde-trem, diversos testes devem ser realizados. Eles acontecem em 3 etapas: estática, dinâmica e ensaios técnicos. Os testes focam especialmente em sinalização, segurança, catenária, rádio, ferramentas do Posto de Comando Centralizado, acessibilidade e coordenação com outros modos de transporte (trem). Nenhum passageiro pode ser recebido a bordo durante esses testes.

O ensaio seco é, de certa forma, o ensaio geral antes da inauguração do bonde T12, programado para dezembro de 2023. Todos os trens estão em condições de tráfego real desde 11 de setembro, parando em cada estação.

O ensaio a seco possibilita recriar as condições reais, o que significa que o bonde-trem faz sua viagem e para em cada estação, de acordo com a frequência planejada no momento da comissionamento. Durante esse período, futuros pilotos também completam seus treinamentos. Por exemplo, a preparação dos trens, rotas, implementação de interfaces com trens, início do serviço por agentes, etc., são testados.

Quebras e até acidentes também são simulados para garantir que todos conheçam seu papel e saibam como reagir. Ao mesmo tempo, o pedido de autorização para sua entrada em serviço é submetido à Prefeitura. Cada fase é importante porque o bonde T12 circulará tanto pelos trilhos da rede ferroviária entre Massy e Épinay-sur-Orge quanto pelos trilhos dos bondes em áreas urbanas entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, sendo então um modo misto de transporte cuja integração ao ambiente urbano exige verificação rigorosa. Isso garante jornadas confortáveis e seguras para todos.

Assim, o ensaio geral oferece uma oportunidade valiosa para identificar e resolver possíveis problemas antes da comissionamento. Os engenheiros podem detectar anomalias ou falhas e fazer os ajustes necessários para garantir a segurança e o funcionamento adequado do bonde.

Essas operações exigem maior cautela por parte dos moradores locais, especialmente em ruas e cruzamentos. Semáforos vermelhos ou placas de pare não respeitados, mudanças repentinas de direção, travessias de faixa sem controle prévio são todos comportamentos arriscados a serem proibidos. Para a segurança de todos: nunca relaxe a vigilância!