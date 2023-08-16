A oficina-garagem Massy-Palaiseau está pronta!

Após várias etapas de construção dos edifícios, a plataforma do bonde, a instalação dos trilhos e acessórios, a construção da oficina-garagem e seus equipamentos são completamente concluídas.

Localizado nos municípios de Massy e Palaiseau, a oficina-garagem para bondes T12 é um edifício de 45.000m² composto por diversos espaços dedicados à manutenção, armazenamento e limpeza de bondes e trens. É uma parte essencial do bonde T12.

Esse equipamento essencial para o bonde T12 adota uma abordagem ambiental forte.

Agora totalmente concluído, as chaves do local são confiadas ao futuro operador da linha: Transilien.

Descubra em fotos!