Épinay-sur-Orge no coração da obra

Data de publicação: 17 de maio de 2019

O canteiro de obras da ponte ferroviária foi montado por alguns dias no estacionamento da estação Épinay-sur-Ogre.

A primeira fase dessa obra, que durará de abril até a primavera de 2020, liderada pela SNCF Réseau, consiste na construção de uma ponte ferroviária. Isso permitirá que a plataforma expressa do Bonde 12 passe sob os trilhos do RER C, depois circule por esses trilhos no nível do Chemin des Tourelles em Epinay-sur-Orge, e depois pela Rue des Rossays em Savigny-sur-Orge.

A instalação dessa estrutura representa um verdadeiro desafio para as equipes expressas do Tram 12. De fato, essa operação deve ser realizada durante uma interrupção do tráfego ferroviário, com um planejamento cronometrado, falamos de "operação de punção".

A construção desta ponte ferroviária é realizada em várias etapas:

Trabalhos preparatórios são realizados antes da instalação da área do terreno (desmatamento, terraplenagem).

A ponte foi construída no local, ao lado dos trilhos da ferrovia.

Essa ponte é então empurrada sob os trilhos durante uma operação especial planejada para maio de 2020. O tráfego ferroviário será interrompido para a conclusão deste trabalho.

As fases seguintes até a comissionamento, lideradas pela Île-de-France Mobilités, serão dedicadas ao desenvolvimento do polo multimodal: instalação da plataforma, da estação expressa do Bonde 12, da rodoviária, acessos para pedestres, especialmente os do bairro de Grand Vaux, o armário Véligo e o novo estacionamento com 400 vagas.

Para realizar essas fases do trabalho, as vagas de estacionamento foram removidas. Para compensar, um estacionamento temporário com 141 vagas estará disponível a partir de maio e durante toda a duração das obras nas proximidades imediatas da estação RER C.

Os proprietários do projeto incentivam os usuários do estacionamento a utilizarem a rede de ônibus durante as obras. Por exemplo, a linha DM21, permanentemente reforçada pela Île-de-France Mobilités, permite que os habitantes de Morsang-sur-Orge alcancem a estação RER C em Savigny-sur-Orge.