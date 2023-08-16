O canteiro de obras do bonde T12 abre suas portas para você.

Data de publicação: 12 de setembro de 2019

O canteiro de obras do bonde T12 abre suas portas em 12 de outubro, na Ferme Neuve de Grigny, a partir das 14h. No programa: visitas guiadas ao local, atividades relacionadas ao projeto para jovens e idosos. Venha se juntar a nós!

Faça um tour dos bastidores

São oferecidos passeios guiados para descobrir o outro lado das paliçadas. Cada visita dura 45 minutos e será supervisionada por membros da equipe de bondes T12. Você estará equipado com capacete e colete. Você deve vir com sapatos fechados por questões de segurança. A visita é aberta a todos a partir dos 8 anos de idade. As crianças devem estar acompanhadas por um adulto.

Inscreva-se aqui e escolha um horário. Para poder participar do tour, é melhor estar no ponto de encontro meia hora antes do horário de início do tour.

Animações ao redor do projeto

Ao longo da tarde, será oferecido entretenimento tanto para crianças quanto para adultos. Venha conhecer Sylvain e Gimmy, os agentes locais que responderão todas as suas perguntas sobre o trabalho e o projeto. As crianças poderão começar a colorir um grande afresco representando o canteiro de obras!