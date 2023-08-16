O futuro polo multimodal de Épinay-sur-Orge em imagens

Em Épinay-sur-Orge, o projeto do bonde T12 prevê a criação de um verdadeiro centro de intercâmbio voltado para melhorar o transporte de veículos.

Construído ao redor da estação de bonde T12, o entroncamento facilitará a troca de um meio de transporte para outro: carro, bicicleta, caminhada ou até mesmo o RER.

Para otimizar o tempo de conexão entre o bonde T12 e o RER C (estimado em 3 minutos), as plataformas atuais da estação RER C serão alongadas e acessos com elevadores serão construídos.

Mais detalhes nas fotos abaixo!