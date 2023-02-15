O pequeno glossário do bonde T12

Em Épinay-sur-Orge, no cruzamento da Rue de Grand Vaux com a RD257, fica a zona de desconexão do bonde T12.

Esta é uma zona de transição em que o bonde deixa os trilhos para usar os trilhos do bonde. De fato, o material rodante do bonde T12 é um "trem-bonde" capaz de circular em ambos os tipos de trilhos: os da rede ferroviária e os da rede urbana.

De fato, existem diferenças entre esses dois modos de tráfego:

Fonte de alimentação: os níveis de tensão elétrica não são os mesmos

Sinalização: nos trilhos do bonde, o maquinista adapta sua direção ao que vê, enquanto nos trilhos de trem, semáforos o guiam

Os trilhos: na rede ferroviária, o trem repousa sobre trilhos expostos instalados no lastro, enquanto na rede urbana, os trilhos estão embutidos na via.

Para permitir uma transição suave e imperceptível para os passageiros, terraplenagens e realocação dos trilhos foram realizadas no final de agosto de 2020. Eles possibilitaram a realização do desvio do bonde T12 e sua passagem entre os dois tipos de rede.

Você sabia?

Embora o bonde-trem seja capaz de circular em dois tipos de trilhos, há uma diferença notável entre os dois tipos de tráfego: nos trilhos ferroviários, a regra é que os trens circulam à esquerda da linha, enquanto na rede urbana, os bondes circulam à direita!