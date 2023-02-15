O pequeno glossário do bonde T12
Torne-se um especialista no local do bonde e descubra as técnicas do trabalho realizado ou planejado nos próximos meses, graças ao nosso glossário de bondes T12.
Desvios e cruzamentos
Nos trilhos de bonde e trem, bifurcações, chamadas de "manobras e cruzamentos", são instaladas ao longo da rota.
Os desvios e cruzamentos são compostos por desvios que permitem ao bonde sair de uma linha e entrar na linha adjacente. Esses desenvolvimentos são particularmente úteis para a reversão dos bondes.
Trilho Soldado Longo (CWR)
Desde o final de 2020, a instalação dos trilhos está em pleno andamento em toda a rede urbana entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. Para isso, as equipes recorrem à instalação de trilhos soldados longos.
Este é um método moderno e inovador para posicionar trechos de trilhos com 300 ou 400 metros de comprimento, em comparação com cerca de 30 metros para trilhos convencionais. A principal vantagem desse método é que ele elimina as juntas de dilatação localizadas entre cada trilho, o que pode causar amortecedores ao passar pelas rodas e, portanto, desgaste significativo.
Assim, o desconforto do chocalho sentido pelos passageiros deixará de existir e a manutenção dos trilhos será mais simples.
A zona de desconexão
Em Épinay-sur-Orge, no cruzamento da Rue de Grand Vaux com a RD257, fica a zona de desconexão do bonde T12.
Esta é uma zona de transição em que o bonde deixa os trilhos para usar os trilhos do bonde. De fato, o material rodante do bonde T12 é um "trem-bonde" capaz de circular em ambos os tipos de trilhos: os da rede ferroviária e os da rede urbana.
De fato, existem diferenças entre esses dois modos de tráfego:
- Fonte de alimentação: os níveis de tensão elétrica não são os mesmos
- Sinalização: nos trilhos do bonde, o maquinista adapta sua direção ao que vê, enquanto nos trilhos de trem, semáforos o guiam
- Os trilhos: na rede ferroviária, o trem repousa sobre trilhos expostos instalados no lastro, enquanto na rede urbana, os trilhos estão embutidos na via.
Para permitir uma transição suave e imperceptível para os passageiros, terraplenagens e realocação dos trilhos foram realizadas no final de agosto de 2020. Eles possibilitaram a realização do desvio do bonde T12 e sua passagem entre os dois tipos de rede.
Você sabia?
Embora o bonde-trem seja capaz de circular em dois tipos de trilhos, há uma diferença notável entre os dois tipos de tráfego: nos trilhos ferroviários, a regra é que os trens circulam à esquerda da linha, enquanto na rede urbana, os bondes circulam à direita!
A ponte ferroviária
Uma ponte ferroviária é uma estrutura que permite a circulação de uma máquina ferroviária, ou seja, equipada com trilhos ferroviários.
2: este é o número de pontes ferroviárias no projeto do bonde T12:
- Em Massy-Palaiseau: uma ponte ferroviária conecta o distrito de Massy-Atlantis ao de Massy-Europe. O bonde passará pela ponte, acima da estrada.
- Em Épinay-sur-Orge, uma ponte ferroviária foi construída sob os trilhos do RER C. O bonde passa por baixo.
Saiba mais sobre o método de construção de uma ponte ferroviária aqui.
Mudança de locação
O deslocamento é um método usado na construção de estruturas. Ele descreve a operação pela qual uma ponte, faixas ou laje, por exemplo, é movida deslizando pelo chão para alcançar sua localização final.
Como parte do trabalho no bonde T12, várias operações de deslocamento ocorreram.
Em agosto de 2019, a ponte ferroviária Massy-Europe foi arrancada sob os trilhos do trem.
Mais recentemente, de 21 a 23 de maio de 2020, em Épinay-sur-Orge, uma operação excepcional de 72 horas permitiu que a ponte ferroviária fosse transferida sob os trilhos C do RER, possibilitando assim a construção da plataforma do bonde T12 embaixo.
O deslocamento também era usado para mover os trilhos da Grande Ceinture na rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge.
Os booms
"Booms" são rampas, para cima e para baixo, que permitem ao bonde acessar uma estrutura elevada.
Vários canteiros de obras em expansão estão atualmente em andamento em Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes. Localizados em ambos os lados da rodovia A6, eles permitirão que o bonde T12 acesse e desça pontes sobre as faixas de tráfego.
Em Morsang-sur-Orge, outros tipos de booms estão sendo finalizados ao longo do Parc du Séminaire. Com 650 metros de comprimento, eles permitirão que o bonde T12 suba até a estação elevada Parc du Château, que terá 6 metros de altura.
Trabalho multitubular
As obras multitubulares fazem parte dos trabalhos relacionados ao fornecimento de energia do bonde. Eles são necessários para a operação dos trens e são realizados ao longo de todo o comprimento do canteiro de obras da T12, subterrâneos. Eles consistem na instalação de tubulações subterrâneas ao longo da linha, nos quais os cabos de alimentação serão inseridos.
É por meio da instalação desses cabos que as estações e instalações da linha serão conectadas à eletricidade, e que as informações dos passageiros poderão ser transmitidas.