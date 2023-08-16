O pequeno léxico do bonde T12!

Torne-se um especialista no local do bonde e descubra as técnicas do trabalho realizado ou planejado nos próximos meses, graças ao nosso glossário de bondes T12!

Trabalho multitubular

As obras multitubulares fazem parte dos trabalhos relacionados ao fornecimento de energia do bonde. Eles são necessários para a operação dos trens e são realizados ao longo de todo o comprimento do canteiro de obras da T12, subterrâneos. Eles consistem na instalação de tubulações subterrâneas ao longo da linha, nos quais os cabos de alimentação serão inseridos.

É por meio da instalação desses cabos que as estações e instalações da linha serão conectadas à eletricidade, e que as informações dos passageiros poderão ser transmitidas.