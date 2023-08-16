O posto de comando centralizado do bonde T12

Para garantir a circulação do bonde T12 em condições perfeitas de segurança, um posto de comando centralizado foi instalado na oficina-garagem localizada nos municípios de Massy e Palaiseau.

Seu principal papel é garantir a gestão e regulamentação do trânsito, assistência aos motoristas, segurança e informações aos passageiros, mas também a gestão de incidentes.

Além do bonde T12, o posto de comando operará 24 horas por dia, 7 dias por semana, para supervisionar todas as intervenções na linha, incluindo operações de manutenção dos trilhos.

A operação do posto de comando será realizada por uma dúzia de pessoas: despachantes do bonde T12, agentes dedicados à informação dos passageiros, operadores de segurança e um supervisor.