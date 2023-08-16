O bonde T12: um projeto ambientalmente amigável

O projeto do Bonde T12 oferecerá um meio de transporte eficiente e limpo, preservando o meio ambiente ao máximo possível.

Quando foi projetado, a abordagem ERC, "evitar, reduzir, compensar", foi implementada para limitar os impactos ambientais:

Reposicionamento dos alojamentos do local para evitar impactos no ranúnculo-de-flor-pequena

Preservação de 3.000m² de púrpura no local da oficina-garagem Massy-Palaiseau

Limitando o corte de árvores ao que é estritamente necessário

Plantio de espécies vegetais ao longo do bonde

Presença de um ecologista durante toda a duração do trabalho para garantir a aplicação adequada das medidas

Além disso, medidas de compensação também foram tomadas nos locais de Port Courcel (Vigneux-sur-Seine) e Port-aux-Cerises (Draveil). O objetivo deles é recriar melhores condições de vida e reprodução animal por meio de múltiplos empreendimentos: áreas de prados e florestas, caixas de ninho, plantio de muitas espécies de plantas ou árvores, etc.

Descubra-os neste relatório!