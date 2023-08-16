O sistema de transmissão embarcado do bonde T12 sendo instalado

O STBS é uma instalação dedicada à sinalização de bondes. Está localizada em vários pontos estratégicos da linha: no nível da zona de desconexão entre a rede ferroviária e a rede urbana, antes e depois de passagens de nível e de estradas.

Ele possui várias funções:

no nível da zona de desconexão localizada em Épinay-sur-Orge, o STBS possibilita distinguir entre bondes e trens (TGV, RER, carga). Impede que trens acessem a rede urbana;

o STBS controla os desvios nas redes ferroviária e urbana para orientar o bonde;

Ele controla as luzes nas passagens de estrada e o fechamento das passagens de nível.

Como funciona?

Os bondes são detectados por sensores (chamados de loops) instalados nos trilhos. À medida que o bonde passa, o desvio identifica que ele é de fato um bonde. Se for esse o caso, ele envia um sinal que é então retransmitido para os postes de sinal. Estes últimos enviam as informações de sinalização para os equipamentos instalados ao longo dos trilhos.

Se não for um bonde, nenhum sinal é emitido.

A instalação dos equipamentos STBS acabou de começar e continuará durante todo o verão. Esse trabalho está sendo realizado à noite.