O bonde T12: um bonde como nenhum outro!

O bonde T12 possui especificações técnicas que o diferenciam dos bondes convencionais. Ele poderá operar tanto nas linhas da rede ferroviária nacional quanto nos trilhos de bonde em áreas urbanas, o que é chamado de "trem-bonde".

Assim, de Massy a Épinay-sur-Orge, ela circulará pelos atuais trilhos do RER C, que substituirá até a estação Petit Vaux. Entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, novos trilhos de bonde serão construídos.

Esse equipamento, portanto, possui tanto as características de um bonde (tamanho, aceleração, frenagem) quanto as de um trem (velocidade máxima, equipamentos de segurança a bordo).

O modelo escolhido para o futuro bonde T12 é o DUALIS, fabricado pela Alstom.

A Île-de-France Mobilités lançou recentemente outros projetos de bondes e trens. Após a entrada em operação do bonde T11 em 2017 (entre Épinay-sur-Seine e Le Bourget), trabalhos no futuro bonde T13 (entre Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye) estão em andamento, e o novo ramal do bonde T4 (entre Gargan e Montfermeil) foi colocado em operação até a estação Arboretum em 14 de dezembro de 2019.



